متحدث الحكومة: خفض الدعم عن الكهرباء سيكون تدريجيًا خلال 5 سنوات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن الهيكلة الاقتصادية، وأنه توجد 3 محاور منها المحور النقدي بحلول عام 2025 سيتم خفض التضخم لأقل من 10% وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الدين العام خلال 5 سنوات.

الدولة تسعى لتنمية القطاعات وتحقيق تنمية مستدامة

وأكد أن الدولة تسعى لتنمية كافة القطاعات وتحقيق تنمية مستدامة وتقديم حوافز للاستثمار والمستثمرين ودعم دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشروع المليون وحدة سكنية كلف الدولة 400 مليار جنيه، بدعم كبير من الدولة، وكذلك شبكة الحماية التي تقدمها الدولة للمواطن محدود الدخل.

وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك وخفض الدعم سيتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية والمواطن محدود الدخل على مدى خمس سنوات في مجال الكهرباء، ولكن ليس خفضًا سريعًا يثقل كاهل المواطنين.