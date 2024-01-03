الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمد المحمصانى: 5 رسائل بعث بها رئيس الوزراء اليوم للمواطنين

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنحاز للمواطن ويوجد العديد من الأرقام المهمة التي استعرضها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء.

رسائل رئيس الوزراء للمواطنين

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء أشار إلى خمس رسائل مهمة يجب الانتباه لها، الأولى أن الدولة لن تتخلى عن المواطن خاصة من محدودي الدخل، والثانية أن عملية الإصلاح الاقتصادي برمتها تهدف لرفع مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له، والحفاظ على كافة المرافق العامة للدولة.

وتابع أن الرسالة الثالثة هي الإصلاح الاقتصادي، وما تسببت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية من رفع التضخم، مؤكدًا أن الدولة وضعت مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وأجلت بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي. 

وأشار إلى أن الرسالة الرابعة، أن عملية الإصلاح الاقتصادي متدرجة تراعي عدم الإثقال على المواطنين وألا يتم رفع الدعم مرة واحدة أو اتخاذ خطوات يصعب تحملها من المواطن.

وأكد أن الرسالة الخامسة هي أن رئيس الوزراء سعى لطمأنة المواطن، أن الدولة لديها رؤية للإصلاح الاقتصاد ومعالجته، وأن الدولة سوف تتغلب على كافة التحديات.

المستشار محمد الحمصاني رئيس الوزراء خمس رسائل مهمة للمواطنين محدودي الدخل الاصلاح الاقتصادي

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