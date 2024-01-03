الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانية: الشعب المصرى يستحق الأفضل وعلى الحكومة اتباع خطوات واضحة

النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس

قالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري يستحق أن يعيش حياة كريمة وأفضل في كل شيء، لأنه من أفضل شعوب العالم على المستوى الإنساني والديني والذكاء وهو فريد من نوعه ويستحق الحياة.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد أن يكون هناك نموذج للعمل في تناغم، لأنه بدون وضع خطط ممنهجة لأي كيان في الدنيا لن ينجح مهما كانت القدرات، لأنه لا توجد خطة واضحة.

نحتاج منهجًا واضحًا لكيفية العمل على تحقيق حياة أفضل للمصريين

وأكدت: نحتاج منهجًا واضحًا لكيفية العمل على تحقيق حياة أفضل للمصريين والحكومة لا بد أن تكون لديها خطوات لتحقيق ذلك النجاح.

النائبة مرثا محروس الشعب المصري حياة كريمه يستحق الحياة تحقيق حياة أفضل للمصريين

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى وشعوب العالم بمناسبة العام الجديد

أحمد موسى: انخفاض الأسعار أمنية الشعب المصرى مع بداية 2024

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة بداية العام الجديد

هانى عبدالفتاح: الشعب المصرى قدم ملحمة كبيرة فى دعم أهالى قطاع غـزة

أحمد الباز: الشعب المصرى واعٍ ويُدرك حجم المخاطر والتحديات الراهنة

إسلام الكتاتنى: الشعب المصرى وجه 3 صفعات للإخوان

الأكثر قراءة

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

أسماء منصور.. نُزهة أخيرة قبل الوداع

الولايات المتحدة تعلن شراء 3 ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة