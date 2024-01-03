برلمانية: الشعب المصرى يستحق الأفضل وعلى الحكومة اتباع خطوات واضحة

قالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري يستحق أن يعيش حياة كريمة وأفضل في كل شيء، لأنه من أفضل شعوب العالم على المستوى الإنساني والديني والذكاء وهو فريد من نوعه ويستحق الحياة.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد أن يكون هناك نموذج للعمل في تناغم، لأنه بدون وضع خطط ممنهجة لأي كيان في الدنيا لن ينجح مهما كانت القدرات، لأنه لا توجد خطة واضحة.

نحتاج منهجًا واضحًا لكيفية العمل على تحقيق حياة أفضل للمصريين

وأكدت: نحتاج منهجًا واضحًا لكيفية العمل على تحقيق حياة أفضل للمصريين والحكومة لا بد أن تكون لديها خطوات لتحقيق ذلك النجاح.