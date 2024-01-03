الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: الاقتصاد المصرى كان يُحقق أعلى نمو وأقل نسبة بطالة حتى 2021

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي حتى ٢٠٢١ كان يحقق أعلى نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الوزاري المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد عام ٢٠٢١ نتيجة الأزمة العالمية الخانقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا؛ أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم، كما أن نسب النمو انخفضت، ولكن الدولة قادرة حتى اليوم على جعل نسب البطالة منخفضة.

 المسار الإصلاحي

ولفت "مدبولي" إلى أن الاقتصاد المصري في عملية الإصلاح سيعتمد على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية.

مدبولي مصطفى مدبولى اكسترا نيوز الاصلاح الاقتصادي قناة اكسترا نيوز

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