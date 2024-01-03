الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف سعر استهلاكك.. جدول مواعيد قطع الكهرباء في مصر يناير 2024

الكهرباء
الكهرباء

يبحث المواطنون في مختلف المحافظات عن جدول قطع الكهرباء الجديد بعد تغير ساعات انقطاع التيار الكهربي في مختلف المدن والقرى والمراكز خلال اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، لذلك تصدر البحث عن موعد قطع التيار الكهربي الجديد محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

قطع الكهرباء شهر يناير 2024

وفي الشهور الأخيرة، أصبح المواطنون مهتمين بمعرفة مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر، فضلًا عن سعر الخدمة حيث أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر عن زيادة أسعار الكهرباء اعتبارًا من يناير 2024، إلى جانب تعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة وتغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.

 جدول مواعيد قطع الكهرباء في مصر يناير 2024

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعديل جدول تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، حيث ستقتصر على ساعات النهار من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً فقط، بمعدل ساعتين لكل منطقة. سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداءً من يوم الأربعاء 3 يناير 2024، مع إصدار الجداول الزمنية الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً لبدء امتحانات منتصف العام الدراسي، وتلبيةً لمطالب نواب البرلمان بعدم انقطاع التيار الكهربائي ليلًا ولصالح المواطنين.

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زيادة أسعار الكهرباء يناير 2024 

بالنسبة لزيادة أسعار الكهرباء في مصر، فإنها تأتي ضمن جهود الحكومة لتقليل تكلفة الطاقة التي تثقل كاهل الميزانية العامة،  وقدرت قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية التي تتحملها الموازنة العامة بنحو 6 مليارات جنيه، ويتمثل هذا الدعم في تخفيض أسعار بيع الكهرباء للصناعات بمقدار عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، والتي تتحملها وزارة المالية.

إقرأ أيضًا: أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي اليوم 3 يناير 2024

جدول زيادة شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي 2024

 الفئة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات وتكلف 58 قرشًا بدلًا من 48 قرشًا

الفئة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات تكلف 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الفئة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات وتكلف 83 قرشًا بدلًا من 77 قرشًا.

الفئة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وتكلف 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.

الفئة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الفئة السادسة من 0 إلى 1000 كيلو وات  بتكلفة 50 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الفئة السابعة من أكثر من ألف كيلوواط وتكلف 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
 

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رابط جداول الأماكن.. مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل

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