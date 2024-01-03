الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط جداول الأماكن.. مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، هى محل بحث أهالي المدينة الساحلية لمعرفة المواعيد الجديد لانقطاع الكهرباء في كل منطقة، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء أمس أن المواعيد سوف تكون في الفترة من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً بسبب بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن مواعيد انقطاعات التيار الكهربي الجديدة، وذلك بعد استجابة الحكومة لطلبات نواب البرلمان والمواطنين مع بدء الامتحانات، وذلك من خلال جداول خاصة بمواعيد انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء المحافظة ضمن خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي يتم تنفيذها بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

رابط أماكن انقطاع الكهرباء

من خلال الرابط التالي يمكن التعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق الإسكندرية، أو من خلال الجداول المرفقة بالصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية.

  • رابط جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية من هنا.
  • جداول أماكن انقطاع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية من هنا.

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جداول مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

تنقسم مواعيد انقطاع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية إلى 11مجموعة كل مجموعة تضم عدد من المناطق بأحياء الإسكندرية وتتراوح مدة انقطاع التيار الكهربائي بين ساعة إلى ساعتين

  • مجموعة 1: من الساعة 3 حتى الساعة 5
  • مجموعة2: من الساعة 4 حتى الساعة
  • مجموعة 3: من الساعة 3 حتى الساعة 5
  • مجموعة 4: من الساعة 4 حتى الساعة 5
  • مجموعة 5: من الساعة 4 حتى الساعة 5
  • مجموعة 6: من الساعة 3 حتى الساعة 5
  • مجموعة 7: من الساعة 2حتى الساعة 4
  • مجموعة 8: من الساعة 2حتى الساعة 4
  • مجموعة 9من الساعة 2حتى الساعة 4
  • مجموعة 10: من الساعة 1حتى الساعة 3
  • مجموعة 11: من الساعة 1 حتى الساعة 3
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