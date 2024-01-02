الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي الجديدة بالإسكندرية

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي الجديدة، وذلك بعد استجابة الحكومة لطلبات نواب البرلمان والمواطنين مع بدء الامتحانات.


مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي بالإسكندرية

ومن خلال خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي سيتم تنفيذها بداية من غدًا الأربعاء، سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً

 

رابط الأماكن والمواعيد بالإسكندرية 


وللتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق الإسكندرية من خلال الرابط  التالي:

https://drive.google.com/file/d/1EUN7cXviwM0RiFhhqTfZFhR66t0MCyeD/view?usp=sharing

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيرًا إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

محافظة الاسكندرية مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بدء الامتحانات استجابة الحكومة الاماكن والمواعيد

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