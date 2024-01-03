بعد تصدرها محركات البحث على "جوجل".. نصائح للمواطنين عند انقطاع الكهرباء

تصدرت كلمة انقطاع الكهرباء محركات البحث الأولى على جوجل، وذلك بعدما أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

وأضاف أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

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فى هذا السياق ترصد الدستور بعض النصائح للمواطنين حال انقطاع الكهرباء

_حافظ على بقاء المجمدات والثلاجات مغلقة.

_استخدم مولدًا، ولكن في الهواء الطلق فقط وبعيدًا عن النوافذ.

_لا تستخدم موقد الغاز أو الفرن لتدفئة منزلك.

_افصل الأجهزة والإلكترونيات لتجنب التلف الناتج عن الاندفاعات الكهربائية.

_وجود خطط بديلة لتبريد الأدوية أو استخدام الأجهزة الطبية التي تعتمدعلى طاقة توليد خاصة.

_تحقق مع المسؤولين المحليين حول مواقع التدفئة والتبريد المتوفرة بالقرب منك.



_يجب دائمًا استخدام المولدات والوقود في الهواء الطلق وعلى بعد 20 قدمًا على الأقل من النوافذ والأبواب والمرائب الملحقة.

_قم بتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في كل مستوى من مستويات منزلك. أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة يمكن أن يقتلك أنت وعائلتك وحيواناتك الأليفة.

_حافظ على المولد جافًا ومحميًا من المطر أو الفيضانات. يمكن أن يتسبب لمس مولد رطب أو أجهزة متصلة بالكهرباء في حدوث صدمة كهربائية.

_قم دائمًا بتوصيل المولد بالأجهزة بأسلاك تمديد شديدة التحمل.

_دع المولد يبرد قبل تزويده بالوقود. يمكن أن يشتعل الوقود المسكوب على أجزاء المحرك الساخن.

