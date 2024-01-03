الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها محركات البحث على "جوجل".. نصائح للمواطنين عند انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

تصدرت كلمة انقطاع الكهرباء محركات البحث الأولى على جوجل، وذلك بعدما  أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

 

وأضاف أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

أقرا أيضًا

txt

المطران شامي يحتفل باليوم العالمي للسلام وعيد كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي

فى هذا السياق ترصد الدستور بعض النصائح للمواطنين حال انقطاع الكهرباء 

_حافظ على بقاء المجمدات والثلاجات مغلقة.
_استخدم مولدًا، ولكن في الهواء الطلق فقط وبعيدًا عن النوافذ.
_لا تستخدم موقد الغاز أو الفرن لتدفئة منزلك.
_افصل الأجهزة والإلكترونيات لتجنب التلف الناتج عن الاندفاعات الكهربائية.
_وجود خطط بديلة لتبريد الأدوية أو استخدام الأجهزة الطبية التي تعتمدعلى طاقة توليد خاصة.
_تحقق مع المسؤولين المحليين حول مواقع التدفئة والتبريد المتوفرة بالقرب منك.


_يجب دائمًا استخدام المولدات والوقود في الهواء الطلق وعلى بعد 20 قدمًا على الأقل من النوافذ والأبواب والمرائب الملحقة.
_قم بتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في كل مستوى من مستويات منزلك. أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة يمكن أن يقتلك أنت وعائلتك وحيواناتك الأليفة.
_حافظ على المولد جافًا ومحميًا من المطر أو الفيضانات. يمكن أن يتسبب لمس مولد رطب أو أجهزة متصلة بالكهرباء في حدوث صدمة كهربائية.
_قم دائمًا بتوصيل المولد بالأجهزة بأسلاك تمديد شديدة التحمل.
_دع المولد يبرد قبل تزويده بالوقود. يمكن أن يشتعل الوقود المسكوب على أجزاء المحرك الساخن.
 

أزمة انقطاع الكهرباء أسباب إنقطاع المياه الكهرباء ◘ المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

مواد متعلقة

المطران شامي يحتفل باليوم العالمي للسلام وعيد كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس