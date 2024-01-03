مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

مع بدء الساعات الصباحية المبكرة يحرص المواطنين قبل أداء مهامهم اليومية معرفة مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024، حيث اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بـالدكتور محمد شاكر كوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك المهندس طارق الملا كوزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بكهرباء مصر، من أجل متابعة خطط تخفيف أحمال الكهرباء لعام 2024 بمستوى محافظات الجمهورية.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024

وتستعرض «الدستور» كل المعلومات عن تخفيف أحمال الكهرباء 2024.

تابع المستشار محمد الحمصاني، بصفته المتحدث الرسمي باسم “رئاسة مجلس الوزراء” أن الحكومة المصرية، استجابت لكافة طلبات نواب البرلمان والمواطنين، المقدمة وذلك بشأن التغيير لمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024

وقرر مجلس الوزراء المصري تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء 2024 خلال ساعات النهار فقط، وعدم انقطاع الكهرباء في الليل، وذلك نظرًا لبدء امتحانات نصف العام الدراسي للطلاب.

واتخذت وزارة الكهرباء الكثير من الإجراءات في الأيام الماضية، حيث ستبدأ في تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء 2024 الجديدة بداية من اليوم الأربعاء.

المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء 2024

ويتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف جميع الأحمال، لتكون بداية من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن سوف تعلن وزارة الكهرباء، عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء 2024 وتكون لكل منطقة «ساعتين لكل منطقة»، وتنتهي فترة التخفيف في الـ 5 مساءً.

ومن الجدير بالذكر أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار، بدأ من يوم 17 يوليو 2023 الماضي، وذلك يكون بسبب زيادة الضغط على استهلاك الكهرباء، بسبب حالة الطقس السيئة، وارتفاع درجات الحرارة.

ووضعت الدولة المصرية خطة لـ تخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع الكهرباء بالتساوي في مواعيد محددة على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.