الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بأسعار الشرايح.. رابط تسجيل قراءه عداد الكهرباء يناير 2024

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

مع بداية الشهر يسعى الكثير من المواطنين للاستعلام عن فاتورة عداد الكهرباء لدفع فاتورة الشهر الجديد في موعدها المحدد وفق الطرق العديدة التي يسرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين. 

نعرض في التقرير التالي رابط تسجيل قراءه عداد الكهرباء يناير 2024 وفق الشركات الموزعة للكهرباء في مصر واسعار شرايح الكهرباء المطبقة حتى الآن. 

تسجيل قراءة عداد الكهرباء يناير 2024

يمكن تسجيل قراءه عداد الكهرباء يناير 2024 من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموجود في هذا الرابط http://www.moee.gov.eg

ثم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في محافظتك من الشركات التالية:

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

بعد اختيار شركة من الشركات التالية يتم اختيار ايقونة تسجيل قراءة العداد الأرقام الموجودة على وجه العداد كي تظهر القراءة ومنها قيمة فاتورة العداد المستهلكة خلال الشهر. 

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أسعار شرائح الكهرباء 

يبلغ سعر الشريحة الأولى  تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة الثالثة تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 111 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 131 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات سعرها 140 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة السابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

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