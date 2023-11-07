الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

جريدة الدستور

من الموضوعات التي يزداد البحث عنها رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد لتسديد فاتورة شهر نوفمبر 2023 في حالة عدم ذهاب المحصل إلى المنطقة السكنية أو عدم التواجد خلال مروره لتحصيل الفاتورة المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

في هذا التقرير نعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد  لشهر نوفمبر وكذلك الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في جمهورية مصر العربية.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد من خلال الرابط التالي 

https://sdedc.gov.eg/ar/Fatora#

بعد الضغط على الرابط تفتح صفحة الاستعلام عن الفواتير 

ادخل رقم المشترك وهو 13 رقم 

ثم ادخل البيانات الموجودة في الصورة أمامك في الصفحة 

يمكنك الاستعلام أما عن الفواتير المستحقة

او الفواتير غير المدفوعة لتسديدها

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2023 

كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر نوفمبر 2023 من الشركات الاخرى الموزعة للكهرباء في مصر من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة  المتجددة من هنا http://www.moee.gov.eg

ثم اختار الشركة التي تقوم بتوزيع الكهرباء في منطقتك السكنية ومحافظتك وهم 

  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
  • شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباءفاتورة الكهرباء 
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

 بعد اختيار الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء في منطقتك السكنية 

يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء 

من خلال الايقونات المباشرة للاستعلام 

ثم الضغط عليها وكتابة رقم المشترك والضغط على الاستعلام لتظهر فاتورتك المستحقة

مع العلم انه يمكن تسديد فاتورة الكهرباء من خلال وسائل الدفع الالكتروني المتاحة من خلال الإنترنت او تطبيقات الموبايل 

أو دفعها من خلال منافذ الدفع الموجودة في المتاجر والسوبر ماركت مثل فوري او مصاري او امان او يمكن انتظار محصل الكهرباء لدفع الفاتورة كاش.

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الآن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

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