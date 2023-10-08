مع بداية الشهر ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء القديم للمستهلكين لتسجيل فاتورة شهر أكتوبر 2023 ودفعها في المنافذ المتاحة لها في حالة لما يمر محصل الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

في هذا التقرير نعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 من الشركات الموزعة في مصر.

يمكن الوصول إلى مختلف شركات الكهرباء الموزعة في مصر من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي توفر روابط الوصول إلى هذه الشركات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 من هنا http://www.moee.gov.eg

الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية هي

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

يجب اختيار الشركة التي تغذي المنطقة السكنية لك ثم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الفواتير

المناطق السكنية التي تغطيها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة

جزء من محافظة القليوبية (شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية)

المناطق السكنية التي تغطيها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أحياء عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم

الجيزة: العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة

المناطق السكنية التي تغطيها شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

محافظة الاسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح