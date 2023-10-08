الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

مع بداية الشهر ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء القديم للمستهلكين لتسجيل فاتورة شهر أكتوبر 2023 ودفعها في المنافذ المتاحة لها في حالة لما يمر محصل الكهرباء. 

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

 

في هذا التقرير نعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 من الشركات الموزعة في مصر.

 

يمكن الوصول إلى مختلف شركات الكهرباء الموزعة في مصر من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي توفر روابط الوصول إلى هذه الشركات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 من هنا http://www.moee.gov.eg

 

الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية هي 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

 

يجب اختيار الشركة التي تغذي المنطقة السكنية لك ثم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الفواتير 

 

أسرع استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف لشهر أكتوبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023.. وكيفية الدفع

 

المناطق السكنية التي تغطيها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 

 

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة

جزء من محافظة القليوبية (شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية)

 

المناطق السكنية التي تغطيها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 

 

أحياء عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم

الجيزة: العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة

 

المناطق السكنية التي تغطيها شركة  الاسكندرية لتوزيع الكهرباء 

 

محافظة الاسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح

 

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023

txt

طالع| كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023

رابط الاستعلام فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 فاتورة الكهرباء الكهرباء أكتوبر 2023 شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة