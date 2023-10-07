الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طالع| كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أكتوبر 2023، لمعرفة التكلفة الخاصة بالفاتورة لسرعة سدادها أما عن طريق فوري أو عن طريق المحصل الذي يأتي إلى المنزل، وتسلط “الدستور” الضوء على التفاصيل الخاصة بكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء خلال شهر أكتوبر.

فاتورة الكهرباء

تقدم لكم الدستور رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان 2023، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة ذلك، خاصة أن شركة توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة، والتابعة لشركة الكهرباء وفرت إمكانية معرفة فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر عبر رابط على الإنترنت، حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان لشهر أكتوبر لعام 2023 من خلال رابط.

حيث وفرت  الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 بالاسم فقط، ومعرفة قيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي:

https://www.eehc.gov.eg/eehcportal.

رابط الاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر 2023 

حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث أتاحت شركة توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين.

الاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر لعام 2023 من خلال رابط على الإنترنت 

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن ما هي الخطوات اللازمة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أكتوبر لعام 2023، من خلال الرابط الذي وفرته شركة الكهرباء للتسهيل على المواطنين معرفة الفاتورة قبل دفعها بفترة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 

أولًا: يقوم المستعلم بتسجيل الدخول على موقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة من خلال الرابط التالي:

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx 

ثانيًا: يقوم المستعلم اختيار شركة الكهرباء التابعة لك.

ثالثًا: يقوم المستعلم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.

رابعًا: يقوم المستعلم إدخال رقم المشترك المدون أعلى فاتورة الكهرباء، والذي يتكون من 10 أرقام.

خامسًا: يقوم المستعلم الضغط على خانة “استعلام”.

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 من خلال رابط فاتورة كهرباء أكتوبر فاتورة الكهرباء رابط فاتورة الكهرباء

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