الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى، وذلك لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية للعملاء من كافة المحافظات التي تغطيها الشركة حيث تضم محافظة (الفيوم، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد) وذلك تجنبا لتراكم الفواتير والتعرض لقطع الخدمة بشكل نهائي عن العملاء المتخلفين عن الدفع.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى

يستطيع عملاء شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من الاستعلام عن قيمة فواتير الاستهلاك الشهري من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد المتعاقد مع الشركة ومكان تركيبه و تسجيل قراءة العداد.

هناك العديد من طرق ترشيد الاستهلاك الشهري للكهرباء لعدم سداد فواتير بقيمة كبيرة حيث تتلخص فيما يلي:-

تغيير الفلاتر وتنظيفها بشكل دوري.

معاينة الوحدات الخارجية وتنظيفها من الأتربة بشكل جيد لمنع الترسبات.

فحص مجاري الهواء.

معاينة خطوط التبريد.

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء شركة مصر الوسطى

يمكن لعملاء شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فواتيرالاستهلاك الشهري للكهرباء عن شهر أكتوبر الجاري من خلال عدة خطوات إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري.

تحديد المحافظة التابع لها العداد.

إدخال بيانات صاحب العداد المنزلي المتعاقد مع الشركة.

تحديد مكان تركيب العداد بشكل دقيق.

إدخال رقم الاشتراك وهو المدون أعلى الفاتورة الورقية.

كتابة قراءة العداد المنزلي من 10 أرقام بدقة.

الضغط على كلمة استعلم عن الفاتورة.

ظهور إجمالي فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء المنزلي.

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مواعيد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية ودفعها

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى متعددة منها الإلكتروني وعبر الأرقام الساخنة حيث يمكن الاستعلام خلال الفترة من يوم 1 - 20 من كل شهر فيما يمكن الدفع خلال الفترة من يوم 1-30 من كل شهر، وذلك تسهيلًا لدفع الفواتير في كافة محافظات الجمهورية.

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