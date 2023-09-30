السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الكهرباء يكشف موعد دخول أول مفاعل نووى الخدمة فى مصر

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء  والطاقة المتجددة، إنه عندما نزيد من الطاقات المتجددة عن 15% يحدث عدم توازن وتوجد إجراءات يتم القيام بها لضبطها وتصرف عليها أموال كثيرة.

وأضاف في كلمته خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن مشروع المحطة النووية يسير وفقًا للخطة الزمنية الصحيحة، وفي سبتمبر 2028 أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة، وكل 6 أشهر يدخل مفاعل آخر.

وأكد أنه ستتم رقمنة شبكات التوزيع للتغلب على الفقد الموجود في الطاقة وغير التجاري والسرقات التي تحدث في التيار، وسنعمل على ذلك مع وزارة الاتصالات.

العالم لديه ثقة كبيرة في قدرة مصر على إنتاج طاقة متجددة

وتابع: "أن العالم لديه ثقة كبيرة في قدرة مصر على إنتاج طاقة متجددة، وسنعمل على تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% سنة 2030، تحت الإنشاء 3500 ميجا شمس ورياح و28 ألف ميجا وات طلبات استثمار في مجال الطاقة المتجددة سنبدأ بـ7000 ميجا وات الفترة القريبة المقبلة، وسيعرض على مجلس الوزراء للبت فيه، وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء".

وأشار إلى أنه يتم العمل على مشروع استخراج الكهرباء عن طريق الضخ والتخزين ويوجد مكانان في الأقصر وأرمنت.

وزير الكهرباء أول مفاعل نووي يدخل الخدمة المحطة النووية إنتاج طاقة متجددة

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