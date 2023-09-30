السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الكهرباء: الرئيس السيسى وجه بإنشاء مركز تحكم لتوزيع الشبكات على أعلى مستوى

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا نستهدف 9 آلاف ميجا من الطاقة المتجددة خلال العام المقبل.

وأضاف في كلمته خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن هناك توجيهات بتطوير شبكات الكهرباء حيث كانت في عام 2014، 423 ألف كيلو وات كيلو متر ووصلت إلى 547 ألف كيلو متر، مؤكدًا أن مصر لم يكن لديها أي مراكز لشبكات التوزيع على الإطلاق، والرئيس السيسي وجه بإنشاء شبكة على أعلى مستوى كالدول المتقدمة.

إنشاء 18 مركزًا على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من ثلثها

وتابع أنه تم الانتهاء من 6 مراكز لشبكات توزيع الكهرباء والعدد الكلي على مستوى الجمهورية سيكون من 17 إلى 18 مركزا وتم الانتهاء من الثلث منها.

وزير الكهرباء مراكز لشبكات التوزيع الرئيس وجه إنشاء شبكة كالدول المتقدمة

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