السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد يكشف أهم رسائل الرئيس السيسى خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن"

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه العديد من الرسائل الهامة خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، مؤكدًا أن هذه الرسائل موجهة للمواطن الذي يبحث عن عائد وثمار تجربة النمو والإصلاح الذي خاضته الدولة منذ 2014.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز الرسائل التي حرص الرئيس على تأكيدها هي الرد على التساؤلات التي أثيرت في الفترة الماضية حول ما تحقق من مشروعات تنموية وما تكلفته الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أنها كانت موضوعة وفقًا لخطة الدولة حتى 50 عامًا، وأن ما تحقق جزء منها، وأن الدولة لم تخض أي مغامرات تضر بالمواطن ولكن كانت رشيدة في قراراتها وحكيمة في اتخاذ القرارات وكلها في صالح المواطن.

وأكد أن مصر عانت مثلها مثل كل الاقتصاديات الناشئة نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الرئيس أكد أن الدولة قادرة على تخطي هذه التحديات والعودة للتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة أنجزت الكثير رغم كل التحديات وأهمها الإرهاب، ورأينا كيف كلف الدولة 300 مليار دولار، وهذا رقم كبير يمكن أن تتحمله دولة بحجم مصر وإمكانياتها.

يبقى أمام الدولة سلاح الشائعات

وأشار إلى أن الدولة اختارت مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه مسار التنمية والدولة نجحت على كلا المسارين في مكافحة الإرهاب، واستطاعت أن تحول التنمية لسلاح حقيقي لمواجهة الإرهاب ويتبقى سلاح الشائعات والذي يحاول أن يفقد ثقة المواطن في الدولة. 

وتابع، أن هذه الرسائل تصل بالفعل للمواطن المصري الذي يتحمل ومستعد للتحمل طالما أن ذلك في مصلحة وطنه والقيادة المصرية تدرك ذلك وفي كل مرة توجه الشكر للمواطن. 

أسامة السعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسائل الهامة للمواطن التساؤلات تجربة النمو والإصلاح

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