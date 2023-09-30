السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي يمازح وزير الكهرباء بسبب طلبه للغاز: "ادفع اللي عليك"

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر "حكاية وطن"

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بسبب تصريحه أنه بحاجة للغاز، من أجل تشغيل محطات الكهرباء.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": "الدكتور شاكر يقول لو ادوني غاز هطلع كهرباء، وأنت بتشتغل لوحدك ولا ايه؟ ما تدفع اللي عليك".

وأضاف: "صحيح لو ادناله غاز هيكفي الكهرباء، لكن تقرير شهري عن حجم سرقة الكهرباء في مصر، مليون حادثة كل شهر، 96 مليون واقعة سرقة كهرباء، يعني كهرباء بيتدفع ربع ثمنها الناس مش عايزة تدفعها".

وأردف السيسي ضاحكًا: "مهو ممكن وزير البترول يحرم عليه ميدوش غاز، المحطات متشتغلش ومتلاقوش كهرباء".

وختم: "أنا بحكي الحكاية وبسيب لكم الحكم، وده بينطبق على مشاريع لو عايزين تعملوا صناعة، أو زراعة، تنمية حقيقية لدولة فيها 105 ملايين و9 ملايين ضيف عندنا، لازم نكون عارفين الحكاية".

السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز الرئيس السيسي

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