السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطات الإسالة توقفت في 2011 لأن الناس خرجت في مظاهرات ضد الشركات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "المظاهرات خرجت علشان المحطات متشتغلش، الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات يقولوا البيئة والتلوث، والشركة تعمل تحكيم بمليار دولار وإحنا في عرض مليار مليم، تنسحب الشركة وإحنا محتاجين، شوفوا الخراب".

السيسي:  لما توقفت الشركات عن الاستثمار تراجع الإنتاج

وأردف: "المحطة لا تعمل، تفقد قدرتك على الإنتاج، ومطلوب تقدم كل الطلبات للناس، وعليك مليارات الدولارات في قضايا التحكيم، لأنه في حالة الفوضى أوقفوا الشركات، الحكاية اللي بنحكيها، إننا أخذنا المسئولية، لما توقفت الشركات عن الاستثمار وتراجع الإنتاج، وأزمة غاز وبوتجاز في مصر 2011، 2012، 2013، 2014، والناس عايزة تمشي وتركب سيارتها، ومالوش دعوة، ميعرفش ليه المحطة مفيهاش بنزين ولا سولار، وعلشان ييجي لازم شركات تشتغل، ونجيبه من الخارج ونشتري بالدولار". 

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