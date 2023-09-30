الرئيس السيسى: نحتاج 60 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء للأراضى الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج 60 مليار جنيه فقط لتوصيل الكهرباء لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "توشكى لوحدها عاوزة 10 مليارات جنيه عشان نوصل لها الكهرباء اللازمة للزراعة".

وتابع: "نخطط لاستصلاح من 3.5 لـ4 ملايين فدان، وعشان تخليهم ينتجوا ويدخلوا في الاقتصاد عشان يقلل حجم الاستيراد إنت بتتكلم في كهربتهم بس تقريبًا 60 مليار جنيه".

ولفت إلى أن هناك تنفيذًا لـ30 محطة رفع مياه سواء للدلتا الجديدة أو للأراضي الجديدة، مواصلًا: "عشان نوصل ليها الكهرباء نريد 60 مليار جنيه يتم توفيرهم خلال عامين فقط".

وأردف: "عشان أعمل استصلاح لمليون فدان بعمل شبكة كهرباء داخلية عشان توزع كهربا لكل جهاز رفع مياه لوحده عشان يكون إنتاج زراعي".