الرئيس السيسى: البنية الأساسية للدولة لم تكن جاهزة للمشروعات فى 2014

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن موضوع الاهتمام بالصناعة أخد نقاشًا كبيرًا، وكانت أولوياتنا أن نبدأ بالقطاع الصناعي، متسائلًا: "ولكن هل كانت الدولة وبنيتها الأساسية جاهزة إنها تعمل ده ولا لأ".

وأضاف "السيسي"، أن الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز، المتاحة للمشروعات لم تكن جاهزة خلال عامى 2014 و2015، وبالتالي كان لا بُد من تجهيز الدولة كبنية أساسية، لأن ده الأمل بالنسبة لنا.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويعقد المؤتمر حتى الإثنين 2 أكتوبر، بحضور الرئيس وعدد من الوزراء لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.