الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يكثر البحث عن استعلام عن فاتوره الكهرباء شهر سبتمبر 2023 لدفع فاتورة الاستهلاك للشهر الجديد في مواعيدها المحددة من الشركات الموزعة للكهرباء. 

 

استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2023

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2023 من الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية.

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الرابط التالي https://ncedc.gov.eg

كتابة رقم المشترك المكون من 10 أرقام ثم الضغط على كلمة استعلام لتظهر فاتورة شهر سبتمبر 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء يكون من الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg

اختيار المحافظة التي تتغذى من شركة مصر الوسطى للكهرباء 

اختيار الهندسة (هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

ثم كتابة رقم المشترك المكون من 10 أرقام .

الضغط على كلمة إظهار الفاتورة 

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي http://www.ndedco.gov.eg

يتم اختيار المحافظة 

ثم اختيار الهندسة 

المنطقة

اليومية   

الحساب 

 الفرعى

ثم الضغط على اظهر الفواتير لتظهر فاتورة شهر سبتمبر 2023 

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2023 

 

بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يمكن للمستخدمين معرفة سعر الكيلو في الكهرباء المستخدمة في منازلهم والتي تم تطبيقها من شهر يوليو الماضي 

سعر الشريحة الأولى ،  والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، 58 قرشًا

سعر الشريحة الثانية، والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، 68 قرشًا

سعر الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، 83 قرشًا

سعر الشريحة الرابعة، والتي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، 111 قرشًا

سعر الشريحة الخامسة، والتي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، 131 قرشًا

سعر الشريحة السادسة، والتي تبدأ من 651 إلى ألف كليووات، 140 قرشًا

سعر الشريحة السابعة، والتي تبدأ صفر لأكثر من 1000 ،  145 قرشا

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر 2023

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ننشر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

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