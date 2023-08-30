الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوفر 7 آلاف فرصة عمل.. جهود مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج

طاقة الرياح
طاقة الرياح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا يرصد جهود مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج.

مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج:

- قدرة المشروع 3 جيجاوات.

- يتم تنفيذه بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة وتحالف شركات عالمية.

- يوفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل.

- يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا.

- يوفر 7 آلاف فرصة عمل أثناء الإنشاء.

- يتيح 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد التشغيل.

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