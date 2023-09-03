موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر.. وأوقات انقطاع الكهرباء المعلنة

يتسائل الكثيرين عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر، والتي بدأت الحكومة تنفيذه في كافة محافظات الجمهورية وفقا لجدول زمني تم إعلانه بالفعل للمواطنين بحد أقصى ساعة يوميا حتى لا يتضرر المواطنين.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر

أكد نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه قد تم تحديد موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر وهو ما بعد يوم 14 سبتمبر الجاري بعد أقل من أسبوعين فقط ، وذلك عقب تحسن درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية مع انتهاء شهور فصل الصيف وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

يذكر أن تخفيف الأحمال قد بدأ يوم 17 يوليو 2023 بسبب زيادة الضغط على استهلاك الكهرباء نظرا لحالة الطقس السيئة وارتفاع درجات الحرارة حيث كانت عملية تخفيف الأحمال تستهدف أن تصل إلى 1600 ميجاوات بعد أن كان 3000 و 2500 ميجاوت مع مراعاة معدلات التساوي بين المحافظات المختلفة.

مواعيد انقطاع الكهرباء الرسمية

أكدت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على مواعيد انقطاع الكهرباء، وذلك لعدم الضرر في انقطاع التيار الكهربي مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والأجهزة الكهربائية أو ما شبة ذلك حيث أكدت أن عملية انقطاع التيار الكهربي ستكون على رأس الساعة وتبدأ عملية الفصل بمدة زمنية 10 دقائق سواء قبل أو بعد.

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء أن مدة انقطاع التيار الكهربائي لن تزيد عن ساعة واحدة فقط يوميا من وقت فصل التيار وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث يهدف القرار إلى ترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع معدلات درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

أكد مجلس الوزراء انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربي في مصر بانتهاء فصل الصيف وتحسين درجات الحرارة خاصة مع تزايد غازات الاحتباس الحراري بالجو نتيجة الحرق العير المسبق للوقود الأحفوري وتجريف الغابات التي تمتص ثان أكيد الكربون وأوضح مجلس الوزراء أن السبب في الأزمة استهلاك معدلات الكهرباء غير المسبوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.