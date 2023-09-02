وزير الكهرباء في زيارة مهمة إلى الصين بصحبة 11 من قيادات الوزارة

يجري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مهمة يوم 20 سبتمبر المقبل، إلى دولة الصين يصاحبه خلالها 11 من قيادات الوزارة من ضمنهم الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد رمضان نائب رئيس هيئة المحطات النووية.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء في تصريح خاص لـ"الدستور" عن سبب الزيارة، قائلا إن الهدف منها فتح مجالات للتعاون على مستوى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات النقل، والاطلاع على تكنولوجيا المحطات النووية التي تقوم ببنائها الصين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تستهدف استقطاب استثمارات صينية جديدة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كان الدكتور محمد شاكر، استقبل في يوليو الماضي james jin رئيس شركة Longi الصينية العاملة فى مجال تصنيع الخلايا الشمسية ومستلزمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والتعرف على فرص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصين في العديد من جوانب التعاون المختلفة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الصينية فى مشروعات القطاع على أرض مصر والترحيب فى زيادة حجم هذا التعاون.