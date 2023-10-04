الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023.. وكيفية الدفع

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023.. يسعى المواطنون إلى معرفة كمية الخدمات التي يستهلكونها شهريًا من خلال الكهرباء والغاز والمياه، لذلك يزداد الاهتمام بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 التي بدأت في تحصيلها.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

 

يتناول التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر  2023 برقم العداد، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء

الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء من هنــــــــا.

الوقوف على أيقونة خدمات.

اختر الاستعلام عن الفواتير.

تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

اختر الشركة التي تتبعها.

ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بك.

اضغط استعلام.

يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

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الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

شركات توزيع الكهرباء في مصر

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
شركة القناة لتوزيع الكهرباء
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.


كيفية حساب استهلاك الكهرباء


كما تم الإعلان عن كيفية حساب استهلاك الكهرباء الكترونيًا، والتي تأتي على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة الكهرباء.
اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك.
ادخال عدد الوحدات من كل جهاز.
إدخال عدد ساعات الاستهلاك فى اليوم الواحد لهذه الوحدات.
يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز.
في أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.

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الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

شرائح الكهرباء 2023 المنزلية


أولا سعر الشريحة الأولى من 0 لـ 50 كيلووات 48 قرشًا.
ثانيا سعر الشريحة الثانية من 51 لـ 100 كيلووات 58 قرشًا.
ثالثا سعر الشريحة الثالثة من 0 لـ 200 كيلووات 77 قرشًا.
 

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا


تتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث تتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية: «بنك مصر– البنك الأهلى- – بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى اجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK».

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