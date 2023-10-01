الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهري سبتمبر أكتوبر 2023 وطرق السداد المتاحة

أرشيفية
أرشيفية

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد التى تتيحها الشركة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور الآتية:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023

يمكن لعملاء شركة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر اكتوبر 2023 من خلال استخدام الموقع الرسمي التابع لـ وزارة الكهرباء والطاقة، بعد اتباع هذه الخطوات:

- اختيار شركة الكهرباء التي يتبع لها المستخدم.

- اختيار «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- إدخال رقم المشترك المدون أعلى فاتورة الكهرباء ويتكون من 10 أرقام.

- الضغط على «استعلام».

إلكترونيًا.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

وقد أتاحت شركة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر 2023، عبر الموقع الرسمي لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الجهاز من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

- اختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك».

- تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري.

- إدخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

- سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لجميع خدمات الكهرباء من هنا.

- اختر الاستعلام عن الفواتير.

- سجل الدخول أو أنشئ حسابا جديدا.

طرق سداد فاتورة الكهرباء أون لاين

يمكن سداد الفاتورة من خلال محصل الكهرباء أو أقرب فرع للشركة أو أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على المنصة المحددة لخدمات الكهرباء من هنا.

- الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة».

- قم بكتابة  رقم الهاتف المحمول.

-كتابة  بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن كود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

- الضغط على الدفع بواسطة فوري.

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الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

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