السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

من المقرر أن يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضى فى لشهر أكتوبر 2023 بداية من يوم 15 أكتوبر 2023

بداية من يوم 15 نوفمبر 2023، تقوم المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط.

أما في 15 ديسمبر 2023، تمنع شركة وي العملاء غير المسددين لـ فاتورة التليفون الأرضى لـ شهر أكتوبر من نظام الاستقبال أيضًا.

 

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023:

 

فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2023

يتيح موقع الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الاستعلام فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر  2023، من خلال الدخول عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG

 

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فور صدورها من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

 

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

 

يستطيع العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

 

-إدخال رقم تليفون العميل، لـ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لـ شهر أكتوبر 2023.

-إدخال كود المحافظة.

- الضغط على زر الاستعلام، للإطلاع على فاتورة التليفون الأرضى لـ شهر أكتوبر 2023.

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم الساخن 

 

من خلال الاتصال التليفوني بخدمة العملاء في شركة وى 19777، يمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

 

الأماكن المتوفرة لسداد فاتورة التليفون الأرضى:

 

-سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضى.

-خدمة فورى.

-خدمة فودافون كاش، تتيح للعملاء سداد فاتورة التليفون الأرضى.

-خدما سداد ومصارى

-مكاتب البريد المصري، تمكن المواطنين من سداد فاتورة التليفون الأرضى.

-ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB، تتيح دفع فاتورة التليفون الأرضى.

-خدماتي وأمان وممكن وBee.

 

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