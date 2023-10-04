الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد العجز.. "الكهرباء" تنجح في إضافة 30 ألف ميجاوات خلال 10 سنوات

الكهرباء
الكهرباء

شهد قطاع الكهرباء على مدار 10 سنوات طفرة كبيرة، حيث وصل العجز في القدرات في صيف 2014 نحو 6 آلاف ميجاوات.

واعتبرت القيادة السياسية أن توفير الكهرباء مسالة أمن قومي وتم تنفيذ خطة عاجلة، نتج عنها اضافة  3636 ميجاوات قدرات جديدة في خلال 34 أسبوع  وبفضل رفع كفاءة المحطات تم أضافة  1840 ميجاوات بدون وقود اضافي وتم استكمال محطات اضافت 4250 ميجاوات، كما تم التعاقد على تنفيذ 3محطات عملاقة اضافت 14400ميجاوات خلال عامين ونصف.

وبلغ إجمالي الاستثمارات فـي مجـال إنتاج الكهرباء منـذ عـام 2014 حوالي 355 مليـارجنيه، بحيث تضمـن مـا تـم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطـق علـى مستوى الجمهورية، مما حقق نقلـة نوعيـة فـي زيادة إنتاج مصـر مـن الكهرباء.

وبفضـل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة تطور إنتاج الطاقة الكهربائية  منذ عام 2014 /2023 حيث كانت القدرات في 2014  تبلغ 29 ألف ميجاوات قدرة اسمية متاح منها 24.4 ألف ميجاوات  وتم خلال السنوات التسع التالية أضافة قدرات بلغت 30ألف ميجاوات ليصبح اجمالي انتاج الطاقة الكهربائية في العام الجاري 2023حوالي  59ألف ميجاوات.

كما بلغت اجمالي الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية 92مليار جنيه  ومن أهم تلك المشروعات (المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم انفاق 32 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في القري والمراكز التي تقع ضمن المبادرة، وتوصيل التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الاراضي الزراعية حيثتم تنفيذ 30محطة محولات وخطوط ربطها بتكلفة بلغت 48مليار جنه، ومشروع المونوريل ومشروع القطار السريع ).

وعملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث شبكات النقـل فـي مصـروامـتـدت مـن 2364 كيلومترا بطـول إجمالـي لشبكة 500 كيلوفولـت فـي عـام 2014 إلـى 6006 كيلومترات بطـول إجمالـي لشبكة 500 كيلوفولـت بحـلـول نهايـة عـام2020.

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