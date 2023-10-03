رئيس "الوسطى لتوزيع الكهرباء": توفير 100 مليون جنيه فى موازنة الشركة بفضل تصنيع المهمات محليًا

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة درست جيدًا أهداف مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واعتمدت فى خطتها لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفة من المبادرة فى نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات تتحقق من خلالها الأهداف المرجوة.

وأضاف «شمعة» أن عدد المشتركين المستفيدين من مشروع التطوير ١.١ مليون مشترك، ما يمثل ٢٥٪ من عدد المشتركين فى الشركة، وبلغ عدد القرى المستهدفة والواقعة فى ٥ محافظات، هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ٤٨٢ قرية بإجمالى ١٧ مركزًا على مستوى الشركة.

وتابع أن الشركة تحرص على تقليل نسب الفقد السنوية، حيث تم تركيب ٤٠٠ ألف عداد كودى مسبق الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية فى العام المالى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى تتم محاسبتها عن طريق الممارسة الشهرية، وفى العام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تم الانتهاء فى شهر يوليو من تركيب ٢٢ ألف عداد كودى، وفى شهر أغسطس تم تركيب ٢٣ ألفًا أخرى، وتبلغ نسبة العدادت مسبقة الدفع ٥١٪ من إجمالى العدادات فى نطاق عمل الشركة، متابعًا: «لدينا ٤.١ مليون مشترك، منهم ٢.١ مليون مشترك لديه عداد مسبق الدفع».

وذكر أن الشركة ليس لديها أى عجز فى العدادات الأحادية مسبقة الدفع، حيث تم إجراء ممارسة لتوريد٥٠٠ ألف عداد أحادى، وتمت الترسية على ٤ شركات مناصفة بينها، وجارٍ التوريد فى برنامج لمدة ٦ أشهر، وتمت الترسية على أن يكون ثمن العداد الواحد بقيمة ٩٠٠ جنيه.

وكشف عن أن الشركة طرحت ممارسة لتوريد ٥٣٠ ألف عداد ذكى، نصيب شركة مصر الوسطى منها ١٣١ ألف عداد، متابعًا: «كنا انتهينا فى مدينة المنيا من تركيب ٢٤ ألف عداد سمارت فى المراحل الأولى من المشروع».

وقال: «طرحت الشركة فى بداية العام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مناقصات لتوريد مهمات بقيمة ٤ مليارات جنيه، وتم الانتهاء من ترسية عدد كبير من تلك المناقصات، وجارٍ توريد المهمات».

وأشار إلى أن نسبة التحصيل من الإصدار الشهرى بلغت ٩٦٪، وتبلغ نسبة التحصيل فى الإصدارت الحكومية ٧٠٪، ويتم إجراء مصادقات بين الجهات الحكومية فى النسبة الباقية بمعرفة وزارة المالية.

وتابع: «يبلغ الإصدار الشهرى للشركة ١.٣ مليار جنيه، ومتوسط التحصيل الشهرى ١.١ مليار جنيه، وفى شهر أغسطس الماضى تم تحصيل ١.٤ مليار جنيه، وبلغت نسبة الفقد فى ٣١ أغسطس نحو ١٩.٥٪، ونستهدف فى الموازنة التخطيطية للعام المالى الجارى تقليل نسب الفقد لتصبح ١٦.٤٪».

وحول المشروعات القومية، قال المهندس رأفت شمعة إن الشركة تعاقدت على توصيل التغذية الكهربائية لمشروع زراعة ٥٤ ألف فدان فى منطقة شرق العوينات بالقمح، بتكلفة تقدر بـ٢.٧ مليار، ومدة تنفيذ ٦ أشهر، ويتم تسليم ٥٠٪ من المشروع بداية شهر نوفمبر المقبل.

وقال: «تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٪ من المراحل الست لمشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكانية إلى كابلات أرضية بإجمالى تكلفة ٣٥٦ مليون جنيه، بتمويل من وزارة التخطيط، وتم اعتماد ٤٠ مليون جنيه لخطة العام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤».

وكشف عن أن الشركة بفضل التصنيع الداخلى لبعض المهمات نجحت فى توفير ١٠٠ مليون جنيه فى موازنة العام المالى المنقضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

يذكر أن «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تعمل فى ٥ محافظات، هى: الفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط والوادى الجديد، ونجحت خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى تحقيق المرتبة الأولى بين شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، فى تحصيل قيمة محاضر سرقات التيار، بواقع ٤٦٥ مليون جنيه حتى نهاية ٣٠ يونيو الماضى.