يحرص عشاق ومحبو كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث انتهت المنافسات في أغلب المسابقات المحلية الأوروبية، فيما ستتجه أنظار المتابع العربي للمسابقات العربية الكروية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" جدولًا لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات بهذا التقرير.

وتستمر منافسات الدوري في الإمارات والجزائر ومصر يوم الثلاثاء الجاري، وذلك فضلا عن إقامة مباراة نهائي كأس أمير الكويت ما بين السالمية والقادسية.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

النصر x عجمان - 03:10 مساء بتوقيت مصر - AD Sports.

شباب الأهلي x بني ياس - 07:00 مساء بتوقيت مصر - AD Sports.

اتحاد كلباء x الوصل - 07:00 مساء بتوقيت مصر - AD Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

مولودية وهران x اتحاد العاصمة - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Tv6.chababia.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بلدية المحلة x الداخلية - 03:00 عصرا بتوقيت مصر - OnTime Sports.

الجونة x طلائع الجيش - 06:00 مساء بتوقيت مصر - OnTime Sports.

سيراميكا كليوباترا x البنك الأهلي - 06:00 مساء بتوقيت مصر - OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمير الكويتي

السالمية x القادسية - 06:15 مساء بتوقيت مصر - Kuwait Sports HD.

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع.

ويدخل الأهلي المباراة بتركيز عال وعزيمة قوية، لتحقيق الفوز وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانثة عشر في تاريخه، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر يوم الخميس القادم، الموافق 23 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسم 2023/24.