السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

قبل بداية شهر أكتوبر يتسأل المواطنين من كافة محافظات الجمهورية عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023، وذلك لسداد الفواتير من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة قبل تراكم المستحقات وقطع الخدمة بشكل نهائي حال عدم الدفع الشهري للفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

يستطيع من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023  لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي عبر هذا الرابط (من هنا) الاستعلام عن قيمة فواتير الاستهلاك الشهري والتي يجب على أصحاب العدادات المنزلية سدادها قبل انتهاء مدة السداد التي وضعتها الشركة للعملاء من كافة محافظات الجمهورية.

تتيح شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي  إمكانية تسجيل قراءة عدادات الغاز المنزلي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة وذلك خلال الفترة من يوم 1 - 20 في الشهر ويمكن السداد خلال الشهر كاملا حتى لا يوجد معوقات أمام العملاء من كافة المحافظات الراغبين في السداد.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023

خد بالك| آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي أكتوبر 2023

يستطيع عملاء شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري عن طريق الموقع الإلكتروني وبإتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول عبر موقع شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي عبر هذا الرابط (من هنا).
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
  3. إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة.
  4. تحديد مكان تركيب العداد بدقة.
  5. تسجيل قراءة العداد المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لذلك.
  6. الضغط على كلمة استعلم أو عرض الفاتورة الشهرية.
  7. ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة.

كيفية تسديد فاتورة الغاز شهر سبتمبر إلكترونيا 2023

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وسائل الدفع المعتمدة لفواتير الغاز الطبيعي الشهرية 

حددت شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي عدة وسائل معتمدة دفع فواتير الاستهلاك الشهرية تسهيلا على العملاء من كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

  • خدمة bee.
  • خدمة أمان.
  • خدمة مصاري.
  • خدمة سداد.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة خدماتي.
  • مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • خدمة فوادفون كاش.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

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