رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023

تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بتقديم خدمات مميزة للعملاء والمواطنين أصحاب عدادات الغاز المنزلي، وذلك بهدف تسهيل وتحسين تجربتهم، في إطار هذا الالتزام، أعلنت شركة الخدمات التجارية "بتروتريد"، التي تتبع الوزارة، عن بدء استقبال قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بطريقة سهلة وفعالة

ويهدف هذا إعلان شركة بتروتريد، إلى توضيح الإجراءات المطلوبة والمواعيد المهمة لتسجيل قراءة العداد بطريقة سهلة وفعالة.

فى البداية لابد من العملاء زيارة موقع الويب الرسمي لشركة بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023، حيث يمكن العثور على الرابط المباشر لهذا الموقع للدخول على الرابط (اضغط هنا)، حيث يتم توجيه العملاء إلى صفحة تسجيل القراءة.

من خلال الصفحة، يجب على العملاء تحديد المنطقة السكنية التي يعيشون فيها وإدخال معلومات الشقة والعمارة التي تحمل العداد، بعد ذلك، يتعين عليهم إدخال قراءة العداد الحالية بعناية، يُفضل التحقق من صحة البيانات المدخلة لتجنب أي أخطاء.

بمجرد إكمال هذه الخطوات، يمكن للعملاء الضغط على خيار "احتساب الفاتورة" لمعرفة القيمة المستحقة عليهم استنادًا إلى القراءة التي قاموا بها، كما يمكنهم الضغط على خيار "استعلام المديونية" للوصول إلى ملخص لجميع الفواتير الشهرية السابقة.

وفيما يتعلق بالموعد النهائي لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023، يجب على العملاء القيام بهذه العملية قبل نهاية يوم 20 سبتمبر، ذلك لضمان تسوية الفاتورة وتجنب تراكم المستحقات.

جدير بالذكر أن شركة بتروتريد تقدم أيضًا وسائل أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023، يمكن للعملاء زيارة مكاتب البريد المصري لهذا الغرض أو استخدام تطبيق الجوال المتوفر لنظام Android، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استخدام تطبيق محفظة فون كاش ومنافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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كما يمكن للعملاء في بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، و6 أكتوبر أيضًا إبلاغ محصل الشركة بقراءة العداد على الفور عند تحصيل الفاتورة.

وبفضل هذه الخيارات المتعددة، يمكن للعملاء التعامل مع عملية تسجيل قراءة عداد الغاز بكل سهولة ويسر، مما يساهم في تجنب التأخير في سداد الفواتير والتراكم المالي.