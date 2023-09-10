الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

خبراء طاقة: خطط البترول لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى يقود قاطرة التنمية

أرشيفية
أرشيفية

ثمن خبراء الطاقة والاقتصاد، خطط وزارة البترول والثروة المعدنية، لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، والتي شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى المنتهى 2022/2023.

خطط البترول لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى

المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق تحدث لـ"الدستور"، حول خطط الوزارة، قائلا إن الغاز الطبيعي تصدر المشهد مؤخرا وأصبح الوقود الأمثل لجميع الاستخدامات وخطط الوزارة جيدة جدًا لتحقيق أقصي استفادة من موارد مصر الطبيعية.

وأضاف يوسف أن الغاز الطبيعي يعتبر في الوقت الحالي مورد هام لاستخدامات الطاقة أو كمصدر هام للصناعة التحويلية بصفته الوقود الأحفوري الأمثل وصديق البيئة لانخفاض انبعاثاتها الضارة، ومصر تسير في هذا الملف بخطوات ثابتة، كما أن الوزارة عملت على إعادة الحفر العميق لبعض المناطق المكتشفة لخليج السويس لإعادة إحياء تلك المنطقة التي كانت بؤرة إنتاج النفط في مصر .

وكشفت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة أن ملف الغاز الطبيعي في مصر يقود قاطرة التنمية الاقتصادية وهو يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، ويستشرق لمصر مكانة تستحقها بالفعل خصوصاً بعد تحولها من دولة مستهلكة للطاقة إلى دولة مصدرة للغاز خلال عام 2018 .

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وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أكد أن استراتيجية الوزارة تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.

وأوضح أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وأضاف أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025) حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

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