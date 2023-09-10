"البترول": سداد ديون "المصرية للحفر البحرى" صنـع لها سمعة مالية ممتازة

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن سداد ديون الشركة المصرية للحفر البحري صنـع لها سمعة ماليـة وملاءة ائتمانية ماليـة ممتازة مـع البنـوك المحليـة والعالميـة.

المصرية للحفر البحري

وتابعت الوزارة أن الشركة التي تم تأسيسها عام 2008، تعمل بنظام المناطق الحرة العامة منطقة حرة عامة بورتوفيق بالسويس، وذلك بهـدف تقديم الخدمات الفنية لقطاع البتــرول المتعلقة بمجالات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعى، مــن خلال تملك جهازى حفر بحري بغرض تأجيرها بنظام التأجير التمويلى العادى لشــركة إيجاس للمساهمة فى برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنموية.

وكشفت عن أن الأهمية الاستراتيجية للشركة تتمثل في تنفيذ برامـج الحفر وفق الجدول الزمني المعتمد وخطط الاستكشافى، مـا يساهم فـي سـرعة وضـع الحقـول الجديـدة علـى خريطـة الإنتاج يحقـق التـوازن في أسـعار إيجـار أجهـزة الحفـر البحـري مـن خلال توفيـر أجهـزة حفـر جديـدة بمواصفات عالية مما يساعد على خفض تكلفة حفر الآبار ممـا ينتج عنـه تحسـين الجـدوى الأقتصادية لتنميـة حقول الزيت الخـام والغاز.

وفي سياق منفصل، شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة اكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.

وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك حاليًا انتشار وتسارع فى أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعى والغاز المسال فى ظل إجماع عالمى على أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل، مشيرًا إلى أن مصر تبنى على الزخم الذى أحدثه مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر 2022، وأنه لتحقيق الأهداف المرجوة فهناك احتياج للاستمرار والاستدامة فى ضخ الاستثمارات ودعم سبل التعاون والتكامل بين الدول.