الملا: الاستعانة باستشارى عالمى لوضع خارطة الطريق للرؤية الجديدة حول تنمية قدرات التصنيع

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إنه من المقرر الاستعانة بـ استشاري عالمي لوضع خارطة الطريق للرؤية الجديدة الخاصة بتنمية قدرات التصنيع وربطها بالموارد الطبيعية للدولة المصرية.

وزير البترول: الفترة القادمة ستشهد طرح مزيد من المزايدات الجديدة في عدد من المناطق

وأضاف «الملا» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة كل الخطوات التي وصلت لها والموقف الحالي، وبالنسبة لمزايدات التنقيب والبحث عن الذهب فإن الفترة القادمة ستشهد طرح مزيد من المزايدات الجديدة في عدد من المناطق.

وذكر وزير البترول، أن الوزارة أطلقت مسح جيوفيزيقي إقليمى يجمع بيــن بيانــات الاستشــعار عــن بعد وصور الأقمار الصناعية والدراسات وبيانات المسـح الجوى السابقة، ونتائــج البحث الجيولوجى الفعلي علــى التربــة وسـيتم تصنيف المناطـق التـي يتـم تحديدها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة.

وفي سياق منفصل شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون.

وضمت الجلسة إكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.