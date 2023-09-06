الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول بالوادى الجديد

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت عنوان "سلامتك تهمنا لتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهة المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، وذلك بمشاركة 6 شركات تعمل بقطاع البترول (المستودعات/ محطات الوقود) بمدينة الخارجة، بمقر قاعة التدريب بديوان عام المديرية، وبحضور عدد 35 عاملًا من العاملين بتلك الشركات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة للحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وضمان زيادة الإنتاجية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه جرى خلال الندوة عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين بتلك الشركات وكذلك تأمين بيئة العمل، وشرح أهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية للحفاظ على سلامة العامل والوقاية من إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها، ولجان السلامة وطرق تشكيلها، كما عرضت المنشآت والشركات دورها فى توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحى، وذلك بهدف توعية جميع العمال بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة.


 فرص عمل لشباب الإسماعيلية


في الوقت نفسه أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص على وظيفة أفراد أمن وحراسة، وذلك في إطار جهود المديرية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف العمل على خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب في شركات ومصانع القطاع الخاص.

وحدد محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على تلك الفرص وهي: أصل الموقف من التجنيد، وأصل المؤهل الدراسي، وشهادة ميلاد مميكنة، واستمارة 2 تأمينات، وشهاده قيد (كعب عمل)، و8 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، والتقديم بديوان المديرية وعنوانه: شارع شبين الكوم حي ثالث الإسماعيلية، مؤكدًا استمرار المديرية في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية على المهن التي تتطلبها سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وزارة العمل قطاع البترول بالوادى الجديد الصحة المهنية الوادي الجديد مجال السلامة والصحة ارتفاع درجات الحرارة

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