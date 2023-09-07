الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: مصر تحتاج لـ1.5 مليار دولار لتطوير اكتشافات آبار الغاز

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر وضعت العديد من الخطط من أجل بقاء إنتاجها من النفط والغاز عند مستوى مقبول، مشيرًا إلى أن مصر تعمل الآن على تطوير اكتشافات جديدة لآبار الغاز مع شركائها الدوليين، ولكنها سوف تحتاج لما يقرب من 1.5 مليار دولار.

وزير البترول: مصر تحتاج لـ1.5 مليار دولار لتطوير اكتشافات آبار الغاز

وأضاف "الملا" في تصريحات إعلامية على هامش مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة، أننا نعمل مع شركائنا في مجال التنقيب عن الغاز، بالإضافة إلى أن العقود طويلة الأجل، وذكر أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من عام 2018، بعد اكتشاف حقل ظهر، كما أن أسعار الغاز الطبيعي في مصر تعتبر متوسطة بالنسبة للأسعار العالمية.

كان قد شارك "الملا" فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات المؤتمر، والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون ، وضمت الجلسة أكبيريكى إيكو، وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى، نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.

وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك حاليًا انتشارًا وتسارعًا فى أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعى والغاز المسال فى ظل إجماع عالمى على أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل، مشيرًا إلى أن مصر تبنى على الزخم الذى أحدثه مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر 2022،  وأنه لتحقيق الأهداف المرجوة فهناك احتياج للاستمرار والاستدامة فى ضخ الاستثمارات ودعم سبل التعاون والتكامل بين الدول.

فيما التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية، وأكد جونسون أن التحديات التى يشهدها المناخ الاقتصادى والجيوسياسى حاليًا تحتم على الحكومات أن تتعامل مع تحديات التغير المناخى من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الشتاء القادم سيشهد ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين حول أسعار الطاقة وهو ما يستلزم تضافر الجهود والتعاون والتكامل نحو مستقبل أفضل للجميع.

تفاصيل مشاركة وزير البترول في الجلسة الوزارية الاستراتيجية بمؤتمر "غازتك 2023" بسنغافورة

رئيس نقابة البترول يشارك بالجمعية العمومية الـ30 لنقابة البترول بتركيا

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