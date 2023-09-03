رئيس نقابة البترول يشارك بالجمعية العمومية الـ3 لنقابة البترول بتركيا

شارك محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس اتحاد عمال مصر، في مؤتمر الجمعية العمومية الـ30 لنقابة البترول بتركيا، وذلك بحضور سليمان أكيوز، رئيس نقابة البترول التركية، ووفود من رومانيا واليونان وقبرص وكرواتيا وأزوبكستان وألبانيا.

الجمعية العمومية الـ3 لنقابة البترول بتركيا

وألقى جيران كلمة أمام الجمعية العمومية رحب فيها بالحضور، وكشف عن أن النقابة العامة للبترول في مصر تضم نحو 330 ألف عضو يعملون في مجال استخراج البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي والأعمال المتعلقة بالبترول وتكريره ونقل المنتجات البترولية، علاوة على الموظفين بالمؤسسات والشركات المشرفة على هذه الأعمال.

وأشار إلى أن نقابة العاملين بالبترول بمصر تعد واحدة من أكبر النقابات المشاركة في اتحاد عمال مصر، ولها علاقات متعددة مع العديد من النقابات بالدول المختلفة لتبادل الخبرات.

ووجه جبران الشكر لـ سليمان أكيوز رئيس نقابة بترول تركيا، وروؤساء الوفود المحلية والدولية.

وقدم محمد جبران درع النقابة العامة للبترول لسليمان أكيوز.

رافق محمد جبران من النقابة العامة حسام فاروق عضو المجلس التنفيذي للنقابة العامة وأمين العلاقات الدولية بالنقابة العامة للبترول.