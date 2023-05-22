الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس يستقبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه، اليوم، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة. 

وحضر اللقاء كلا من المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والكيميائى هشام فتحى رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول وسعيد زكريا رئيس نقابة النصر للبترول و رئيس الاتحاد المحلى لعمال مصر بالسويس و المهندس أيمن حسن مدير شركة أنابيب البترول .

وأعرب محافظ السويس عن ترحيبه و سعادته بهذه الزيارة، كما قدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف و طموحات أبناء السويس و تحقيق مزيداً من الاستقرار و التقدم،و تطرقا خلال اللقاء إلى الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس، وحيث تعد هذه المشروعات قاطرة التنمية الحقيقية و أيضا تم مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول  .

و في نهاية اللقاء قدم محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، لمحافظ السويس تقديراً و تكريما لسيادته لجهوده و تعاونه الصادق . 

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IMG-20230522-WA0004
مصر السويس لقاء محافظ نقابة البترول

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