"البترول" تكشف خطط الشركة الحديثة لمشتقات الغاز للوصول لأعلى معدلات الإنتاج

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن خطط الشــركة الحديثة لمشتقات الغاز للوصول لأعلى معدلات الإنتاج خلال الفترة القادمة، وهي تعظيم كميات وجودة الغازات المندفعة لمصنع الشركة من خلال التعاون المستمر بين كل الشركات الشقيقة وهي «جابكو والشركة العامة للبترول سوكو».

تعظيم كميات الغازات المندفعة لمصنع شركة الحديثة لمشتقات الغاز

وتابعت الوزارة، أن مصنع الشركة يتميز بكفاءة كبيرة في التشغيل عن طريق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى عمليات معالجة وتصنيع الغاز الطبيعى، حيث تبلغ نسبة استخلاص البروبان من الغاز أعلى من 97.5% بدرجة نقاوة تصل إلى 99، بينما تصل نسبة استخلاص البيوتان إلــى 99.9%.

وذكرت الوزارة، أن الشركة تمكنت من إنتاج 731 ألف طن من البروبان والبيوتان خلال الفترة الماضية، بالإضافة للخطط المستقبلية للوصول لأعلى معدلات الإنتاج والطاقة الاستيعابية للمصنع، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول منها 50% من الشركة فيها وتمتلك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 40% والشركة العامة للبترول 10% ويقع مصنع الشركة فى منطقة رأس شقير، وتبلغ طاقة المصنع 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وفي سياق منفصل شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة، والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة اكبيريكى إيكو، وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز، وباباك أريادجى، نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى، وجوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولى.