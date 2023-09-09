السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتروتريد للعملاء: تسجيل قراءة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية « بتروتريد »، إحدى شركات وزارة البترول، تمكين العملاء والمواطنين، من تسجيل قراءة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتى التفاعلي (IVR) .

وكشف بيان للشركة، أنه العملاء والمواطنين، يستطيعون تسجيل استفساراتهم وسيتم الرد عليها خلال 24 ساعة، فيما قررت الشركة مد مواعيد تسجيل القراءة من بداية الشهر حتى يوم 27 من نفس الشهر تخفيفا على المواطنين، وتسهيلا عليها وفق توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية.

تسجيل قراءة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتى التفاعلي (IVR)

فيما تشهد خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن تسجيل فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023 وكيفية سداد ودفع الفواتير إلكترونيًا، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة الدفع الإلكتروني لتجنّب غرامات التأخير والتي تؤثر على المتخلفين للدفع بشكل كبير.

كما أتاحت الشركة للعملاء على مستوى الجمهورية إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال رابط إلكتروني حيث يمكن السداد من خلال أحد مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني "فوري، أمان"

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الضغط هنا، ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية، و تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…)،و إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له ، و الضغط على كلمة استعلام، و تظهر إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية، و اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

لتحقيق التحول الرقمي.. "بتروتريد" تبدأ في تنفيذ منظومة "SAP"

شركة بتروتريد

فيما افتتحت شركة بتروتريد مقر فرعها  الجديد بالشروق بحضور، والذي يخدم ١٠٠ ألف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة والعاصمة الإدارية.

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آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

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