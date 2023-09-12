الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لـ شهر سبتمبر

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

يتساءل عدد كبير من عملاء شركات الغاز الطبيعي، عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لـ شهر سبتمبر، لعدم تعرضهم لأي غرامات تذكر.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لـ شهر سبتمبر

شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول، أعلنت مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠، في إطار جهود الشركة للتيسير على عملائها وتشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد وتفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة .

كما كشفت الشركة تمكين العملاء والمواطنين، من تسجيل قراءة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتى التفاعلي (IVR)، وذكرت أنه يحق للعملاء والمواطنين، تسجيل استفساراتهم وسيتم الرد عليها خلال 24 ساعة.

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فيما تشهد خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن تسجيل فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023 وكيفية سداد ودفع الفواتير إلكترونيًا، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة الدفع الإلكتروني لتجنّب غرامات التأخير والتي تؤثر على المتخلفين للدفع بشكل كبير.

كما أتاحت الشركة للعملاء على مستوى الجمهورية إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال رابط إلكتروني حيث يمكن السداد من خلال أحد مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني "فوري، أمان".

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

  1. الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الضغط هنا  
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
  3. تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).
  4. إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.
  5. الضغط على كلمة استعلام.
  6. تظهر إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.
  7. اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.
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