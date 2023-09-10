متابعة إجراءات الأمن والسلامة والجودة فى مصنع الغاز المسال بكفر الدوار 

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتلك المشروعات من خلال المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة عليها؛ للتأكد من الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بها، واتخاذ تدابير الأمن الصناعي، مع العمل على تأهيل الكوادر البشرية العاملة بتلك المشروعات وتحفيزهم على زياده مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لتنمية وتطوير المشروعات الخدمية والإنتاجية، كونها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

◘ السكرتير العام يتابع مصنع الغاز بكفر الدوار

وقام كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية اليوم على مصنع الغاز المسال بكفر الدوار؛ للوقوف على إجراءات الأمن والسلامة والجودة بالمصنع وبحث آليات الارتقاء به، والعمل على رفع كفاءته وتشغيله على الوجه الأمثل، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المشروع، حيث قام بتفقد غرف الديازل والكومبروسرات وطفايات الأمن الصناعى واطلع على مظلة الشحن وقام بتفقد المظلات الميكانيكية والآلية وحنفيات الإطفاء واطمأن على أنها تعمل بشكل منتظم، كما تفقد السكرتير العام غرف الكهرباء الأرضى وأثنى على المصنع واطمأن على إجراءات الأمن والسلامة والجودة ومنها احواض المياه والحابس.

◘ إنتاج 220 طن يومى

وخلال الجولة أشار السكرتير العام المساعد للمحافظة أن مشروع الغاز المسال بمركز كفر الدوار هو أحد المشروعات الخدمية والتنموية الهامة بالمحافظة بطاقة إنتاجية 220 طن يومى ويعمل به 200 موظف ما بين عمال وفنيين ومهندسين ويغطى انتاج المصنع مدن ومراكز المحافظة وتم التوجيه بضرورة قيام الجهات المعنية بتطبيق البنود واللوائح الخاصه بالمشروع مع تحفيز العاملين بالمساهمه فى زيادة موارده والتوسع فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين.

كما شدد كامل غطاس على ضرورة الإلتزام بالمعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات الحماية به، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المقررة، رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة عبد الحميد شرف مشرف عام المصنع وكل من مشرفين الأمن الصناعى ومشرفى الجودة ومسؤولى الشحن ومشرفى المظلة والأمن الإدارى وبوابة الصادر والوارد بالمصنع.