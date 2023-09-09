ضبط 30 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع متابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين فى جميع أنحاء المحافظة، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز أبوالمطامير تم ضبط مخبز سياحى قام بتجميع 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإستخدامه فى الإنتاج.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره بحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 400 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر و 30 أسطوانة غاز زنة 12.5 كجم تم تجميعها من السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة،وبمركزى ⁦شبراخيت وبدر تم ضبط 18 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية و 6 علب سجائر مجهولة المصدر.

تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

4 محاضر ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 لعدم الإعلان عن الأسعار وآخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر لعدم وجود سجل زيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.