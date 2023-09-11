لليوم الثاني على التوالي.. استقرار في أسعار الغاز الطبيعي العالمية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، الاثنين، استقرارًا مع ارتفاع طفيف خلال التعاملات لتسجل 2.615 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

استقرار في أسعار الغاز الطبيعي العالمية

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن استمرار الإضرابات الجزئية في أستراليا التي بدأت، الجمعة، وتهدد العمليات التي وردت نحو 7% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في العام الماضي، فيما لا تزال صادرات الغاز النرويجية عبر خطوط (الأنابيب) إلى أوروبا مقيدة، بسبب الصيانة في مرافق أساسية، مع تمديد أعمال الصيانة في حقل “ترول” حتى الثلاثاء.

فيما ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الطبيعي – وهي معيار أسعار الغاز الأوروبية – بنسبة 3.74% إلى 35.8 يورو لكل ميجاواط ساعة.

قالت معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 33 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وكان هذا ارتفاعًا عن زيادة الأسبوع السابق البالغة 32 مليار قدم مكعب، لكن أقل من تقديرات السوق البالغة 43 مليار قدم مكعب قدم، وفي المجمل، بلغت إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 3.148 تريليون قدم مكعب، بزيادة 462 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 222 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات البالغ 2.926 تريليون قدم مكعب.