وزير البترول يترأس الجمعية العمومية لشركة خليج السويس " جابكو "

يترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الجمعية العمومية لشركة خليج السويس " جابكو "، لمناقشة اهم نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022.

الجمعية العمومية لشركة خليج السويس " جابكو "

ومن المقرر ان تشهد الجمعية العمومية حضور والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و شریف حسب الله وكيل أول وزارة البترول لشؤون البترول والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس على الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الاماراتية.

فيما يستعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة جابكو نسب تنفيذ مشروع شمال صفا وحجم الأعمال خلال العام المالي 2023/2022، و ملامح خطتها الاستثمارية، والتى تقدر استثماراتها بنحو 588 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام لتصل إلى 70 ألف برميل خام يومياً عن طريق حفر الآبار التنموية والاستكشافية والإسراع في إكمال المشروعات المتعلقة بالإنتاج مع الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، وخطط حفر 11 بئراً استكشافياً وتنموياً للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، إعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث التسهيلات ضمانا لاستمرارية الإنتاج والحفاظ على سلامة البيئة.