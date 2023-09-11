الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لبحث زيادة الانتاج .. وزير البترول يترأس الجمعية العمومية لـ بدر الدين للبترول

الشركة
الشركة

يترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الجمعية العمومية بدر الدين للبترول لمناقشة اهم نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022.

شركة بدر الدين للبترول 

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية حضور والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و شریف حسب الله وكيل أول وزارة البترول لشؤون البترول والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس توفيق دياب والمهندس شامرندرا سينج المدير العام وقيادات شركة كابرون مصر.

فيما استعرض المهندس أشرف عبد الجواد اهم نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022 وأهم المشروعات التي تم تنفيذها لزيادة الإنتاج، فيما نجحت الشركة خلال النصف الأول من 2022/2023 في إضافة مخزون يقدر بـ 0.8 مليون برميل مكافئ من خلال حفر بئر استكشافي ، وأنه من المخطط خلال النصف الثاني من العام حفر 6 آبار جديدة لإضافة مخزون قدره 8.8 مليون برميل مكافئ.

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بالاضافة لموقف حفر البئر الاستكشافي صقر1 فى منطقة الامتياز الجديدة التابعة لـ شركة كابريكورن بـ جنوب أبوسنان لاختبار وجود المواد الهيدروكربونية في تراكيب أبو رواش ، و مشروع ضواغط الضغط المنخفض بمنطقة بدر -3 ، و مشروع توفير مصادر دائمة للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل آبار منطقتى بدر -3 وعلم الشاويش ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث أنظمة التحكم لعدد من التوربينات والضواغط.

 

شركة بدر الدين للبترول بدر الدين للبترول الجمعية العمومية بدر الدين للبترول حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حفر بئر استكشافي حفر البئر الاستكشافي صقر1

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