السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد قرار التجديد له.. ملفات مهمة أمام رئيس خدمات البترول الجوية

اللواء إيهاب عبد
اللواء إيهاب عبد المقصود

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتجديد الثقة في اللواء طيار أركان حرب إيهاب على عبدالمقصود واستمراره في منصب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، كما تم تعيينه عضوًا منتدبًا لمدة عام إضافي.

“الدستور” تستعرض في السطور الآتية ملفات مهمة وشائكة أمام اللواء إيهاب عبد المقصود، بالتزامن مع قرار التجديد له.

فتح أسواق جديدة

ينتظر عبد المقصود بعد قرار التجديد ملف هام وهو إعادة توظيف إمكانيات الشركة توظيفا أمثل، بالإضافة لـ فتح أسواق جديدة وزيادة التشغيل، وإدخال أنشطة جديدة للشركة.

مركز تدريب معتمد

وتسعى الشركة، خلال الفترة القادمة، لأن تصبح مركز تدريب معتمد، في ظل إمكانيات غير مستغلة لها، سواء مدرسين أو فصولا دراسية ومناهج دراسية معتمدة وخبرات، بعد إنشاء مركز تدريب متكامل يراعى فيه جميع التجهيزات الهندسية الحديثة وتشمل أنظمة مكافحة حريق.

توفير العملة الأجنبية

كما تسعى الشركة لتوفير العملة الأجنبية، من خلال التعاقد مع مصانع مصرية، لتنفيذ أعمال إصلاح وعمرة أجزاء ومحركات الطائرات داخل مصر، وفق سياسات الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية، بدلا من الإصلاح بالخارج توفيرا للنفقات ودعما للاقتصاد القومي.

 

«الدستور» يرصد مواعيد انعقاد عموميات شركات البترول خلال سبتمبر

وزير البترول يجدد الثقة فى إيهاب عبدالمقصود رئيسًا لـ"خدمات البترول الجوية"

 

البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن

التأكيد على تفوق الشركة في مجال البحث الجيوفيزيقى عن الذهب، جوا بالهليكوبتر، بالإضافة لتوفير المزيد من أطقم الطيران والطائرات المشاركة في هذا المجال للعمل بمواقع متعددة في آن واحد، 

تحديث الأسطول

فيما تخطط الشركة لتحديث الأسطول لضم أحدث الطرازات الموجودة بالسوق لمواكبة متطلبات العملاء، من خلال التنسيق مع شركة مصر للطيران لتوقيع عقد يتم بموجبه تنفيذ رحلات لمدة عام من جزر القمر إلى الجزر والمناطق المجاورة ودراسة عروض مقدمة من شركة آيركايرو لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بأسطولها من طراز ATR بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

يذكر أن الشركة تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتقدم خدماتها الجوية لقطاعي البترول والتعدين، وتلعب دورًا حيويًا في نجاح جميع العمليات المتعلقة بالحقول البترولية البحرية والبرية، بدءًا من مراحل البحث والاستكشاف واستخراج النفط والغاز وصولاً إلى تطوير هذه الحقول.

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