الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خد بالك| آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023

ارشيفية
ارشيفية

ينتهي غدًا الأربعاء، موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للعملاء بالشركات المختلفة، لـ شهر سبتمبر 2023، وفي ظل ارتفعت معدلات البحث عن موعد انتهاء لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023 

يأتي هذا بعد إعلان شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول، مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠، في إطار جهود الشركة للتيسير على عملائها وتشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد وتفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة .

كما قررت الشركة تحديد الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء الفواتير الشهرية.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023 للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. سجل الأن لتجنب تراكم المستحقات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لـ شهر سبتمبر

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر وطرق الاستعلام والدفع

رابط شركة بتروتريد للغاز الطبيعي

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابع لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدي شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط من هنا .

ثم اتبع الخطوات التالية: اختر تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الإستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.

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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023

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